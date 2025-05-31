В Канищеве сгорела легковушка

Информация о пожаре не улице Интернациональной поступила 30 мая в 02:40. В тушении участвовали 3 человека, 2 единицы техники. Огнем поврежден автомобиль, площадь пожара — 1 квадратный метр.

В Канищеве сгорела легковушка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре не улице Интернациональной поступила 30 мая в 02:40. В тушении участвовали 3 человека, 2 единицы техники.

Огнем поврежден автомобиль. Площадь пожара — 1 квадратный метр.

Пострадавших нет.