Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Бойцы «Востока» взяли под контроль село Новополь в ДНР. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 410 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронемашин, три склада боеприпасов.