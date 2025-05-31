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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Бойцы «Востока» взяли под контроль село Новополь в ДНР. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 410 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронемашин, три склада боеприпасов.

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом 31 мая сообщило Минобороны в соцсетях.

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Бойцы «Востока» взяли под контроль село Новополь в ДНР.

По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 410 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронемашин, три склада боеприпасов.