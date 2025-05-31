Малков встретился с юными рязанцами в детском технопарке «Кванториум „Дружба“»

«Наши талантливые ребята показали проекты в робототехнике, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Все они — призеры престижных конкурсов. У некоторых уже есть договоренности о практическом применении проектов с компаниями и учреждениями», — отметил глава региона. По его словам, Владимир Варнацкий и Федор Ионов из IT-куба разработали мобильное приложение, которое распознает язык жестов и преобразует его в текст. Иван Протасов из школы № 72 создал воздушный винт для кордовых моделей самолетов. Анна Косорукова из Рыбновской школы № 3 придумала новую технологию производства грибного мицелия.

Накануне Дня защиты детей губернатор региона Павел Малков встретился с юными изобретателями в детском технопарке «Кванториум „Дружба“». Об этом он сообщил в соцсетях.

«Наши талантливые ребята показали проекты в робототехнике, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Все они — призеры престижных конкурсов. У некоторых уже есть договоренности о практическом применении проектов с компаниями и учреждениями», — отметил глава региона.

По его словам, Владимир Варнацкий и Федор Ионов из IT-куба разработали мобильное приложение, которое распознает язык жестов и преобразует его в текст. Иван Протасов из школы № 72 создал воздушный винт для кордовых моделей самолетов. Анна Косорукова из Рыбновской школы № 3 придумала новую технологию производства грибного мицелия.

«И таких примеров много: боксы для выращивания рассады, детектор движения, робот-транспортировщик и многое другое.

Все ребята и их наставники — большие молодцы. Здорово, что есть такой интерес к инженерно-естественному направлению. Посоветовал несколько идей, в том числе предложил подумать над разработкой роботов для очистки водоёмов. Уверен, сможем найти им применение», — добавил Павел Малков.

Он подчеркнул, что региональные власти продолжат поддерживать ребят и открывать новые центры дополнительного образования. По словам Павла Малкова, каждый ребенок должен иметь возможность попробовать себя в разных сферах, понять, что ему интересно, и раскрыть свои таланты.