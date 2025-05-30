ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ

ВС РФ в ответ на массированные атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России с 24 по 30 мая нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ОПК Украины. Также за прошедшие сутки российская армия освободила Кондрашовку в Харьковской области. До 9 420 военных потеряли ВСУ за неделю.

ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

ВС РФ в ответ на массированные атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России с 24 по 30 мая нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям ОПК Украины.

Также за прошедшие сутки российская армия освободила Кондрашовку в Харьковской области.

До 9 420 военных потеряли ВСУ за неделю.