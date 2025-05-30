В Рязани засняли опасную езду автомобиля

Кадры сделали на площади Мичурина. На них видно, как легковушка объезжает автомобиль, остановившийся около «зебры», и проезжает около пешеходов. Напомним, штраф для водителя, не пропустившего пешехода, составляет до 2500 рублей.

В Рязани засняли опасную езду автомобиля. Пост об этом опубликовали 30 мая в соцсетях.

Кадры сделали на площади Мичурина. На них видно, как легковушка объезжает автомобиль, остановившийся около «зебры», и проезжает около пешеходов.

Напомним, штраф для водителя, не пропустившего пешехода, составляет до 2500 рублей.

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