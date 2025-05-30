В Рязани волонтеры спасли провалившегося в колодец щенка

26 мая в поступила заявка, что щенок провалился в заброшенный колодец. Волонтеры с помощью альпинистского снаряжения и веревки достали животное и передали заявителю. «После завершения спасательной операции, были предприняты меры по предотвращению повторного попадания животных в колодец», — говорится в посте.

В Рязани волонтеры спасли провалившегося в колодец щенка. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК».

26 мая в поступила заявка, что щенок провалился в заброшенный колодец. Волонтеры с помощью альпинистского снаряжения и веревки достали животное и передали заявителю.

«После завершения спасательной операции, были предприняты меры по предотвращению повторного попадания животных в колодец», — говорится в посте.

Фото и видео: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК»