В Рязани водитель иномарки объехал пробку по обочине

Очевидцы требуют реакции ГАИ. По словам рязанцев, водитель автомобиля делает это не в первый раз. «Он каждое утро и каждый вечер в районе кладбища пылит. Ему уже обочину перекрывали, так он через траву обгоняет. Торопиться очень», — отметили в посте.

В Рязани водитель иномарки объехал пробку по обочине. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей рязани».

Очевидцы требуют реакции ГАИ. По словам рязанцев, водитель автомобиля делает это не в первый раз.

«Он каждое утро и каждый вечер в районе кладбища пылит. Ему уже обочину перекрывали, так он через траву обгоняет. Торопиться очень», — отметили в посте.