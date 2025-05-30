В Рязани 1 июня не будут продавать алкоголь
Отмечается, что в воскресенье, 1 июня, в День защиты детей, в регионе запретят продажу спиртных напитков. Ограничения действуют по областному закону от 14.11.2011 года № 98-ОЗ. Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита.
В Рязани 1 июня не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что в воскресенье, 1 июня, в День защиты детей, в регионе запретят продажу спиртных напитков.
Ограничения действуют по областному закону
Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита.