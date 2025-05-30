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В России воспитанники детских домов научатся работать с искусственным интеллектом

В преддверии Дня защиты детей Сбер запустил программу по обучению работе с искусственным интеллектом (ИИ) для детей без попечения родителей и тысячи воспитанников детских домов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

На площадке школы цифровых технологий Сбера «Школа 21» 30 мая стартовал первый мастер-класс новой образовательной программы. Подростки 12-17 лет изучили основы работы с ИИ и на практике попробовали создавать запросы для нейросетевой модели GigaChat.

Дети будут учиться на образовательной платформе и площадках «Школы 21» и школы программирования «Алгоритмика». На интенсивах дети освоят практические цифровые навыки и научатся работать с искусственным интеллектом, чтобы применять полученные знания в жизни и в дальнейшем профессиональном развитии.

«Сбер, как технологический лидер страны, разрабатывает и внедряет цифровые инновации, которые уже сегодня помогают государству, бизнесу и человеку. Уметь обращаться с современными технологиями необходимо каждому человеку, потому что это дает новые возможности в любом профессиональном выборе. Искусственный интеллект уже стал эффективным помощником в самых разных сферах деятельности.

Наш подарок ко Дню защиты детей — новая программа, которая откроет воспитанникам детских домов путь в мир искусственного интеллекта, даст практические навыки работы с самыми современными инструментами, помогая ребятам достичь целей, которые они ставят перед собой. Возможно, среди будущих специалистов появятся цифровые инженеры, великие ученые и предприниматели», — подчеркнул Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Образовательная программа Сбера даст новые возможности детям, которые интересуются технологиями. Занятия ведут опытные наставники, а практические задания позволяют сразу применять знания на практике. Для воспитанников детских домов такое обучение поможет узнать больше о будущих профессиях и станет залогом успешной карьеры.