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В России спрогнозировали летнее снижение цен на аренду жилья
Перед летним сезоном не только не произошло ожидаемого подорожания, но и наблюдается небольшое снижение цен на некоторые предложения. «Это связано с сезонностью: перед летом многие студенты уезжают домой в другие города, а возвращаются только к учебному году. Кроме того, на рынке стало больше предложений. У многих людей, которые покупали квартиры по господдержке и семейной ипотеке пару лет назад, подошел срок ввода домов в эксплуатацию, и эти объекты вышли на рынок аренды», — рассказала Сиверская. Таким образом, летом арендаторы могут рассчитывать на более выгодные условия, чем весной.

В России спрогнозировали летнее снижение цен на аренду жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на основателя центра недвижимости «Бренд Агент» Яну Сиверскую.

«Мы не заметили резкого скачка именно сейчас. Да, рост стоимости аренды происходил с середины 2024 года вплоть до начала 2025. Этому способствовали высокие ставки по ипотеке», — пояснила специалистка.

По ее словам, перед летним сезоном не только не произошло ожидаемого подорожания, но и наблюдается небольшое снижение цен на некоторые предложения.

«Это связано с сезонностью: перед летом многие студенты уезжают домой в другие города, а возвращаются только к учебному году. Кроме того, на рынке стало больше предложений. У многих людей, которые покупали квартиры по господдержке и семейной ипотеке пару лет назад, подошел срок ввода домов в эксплуатацию, и эти объекты вышли на рынок аренды», — рассказала Сиверская.

Таким образом, летом арендаторы могут рассчитывать на более выгодные условия, чем весной.