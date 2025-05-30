В России предложили создать Единый федеральный реестр курьеров

Соответствующее обращение он направил в Минтранс. Основная цель — повысить безопасность дорожного движения. По словам Шейкина, множество доставщиков нарушает ПДД, а привлечь к ответственности их сложно, реестр с этим поможет.