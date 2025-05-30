В России Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей

Отзыву подлежат 99 256 машин, реализованных в период с 2010 по 2015 год. Модели — Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe. На всех транспортных средствах будет выполнена бесплатная замена мультипредохранителя.

В России Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей из-за риска возгорания в моторном отсеке. Об этом пишет Shot со ссылкой на Росстандарт.

Отзыву подлежат 99 256 машин, реализованных в период с 2010 по 2015 год. Модели — Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe.

На всех транспортных средствах будет выполнена бесплатная замена мультипредохранителя.