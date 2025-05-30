В Москве артистка ансамбля МВД России умерла после изнасилования

В Москве артистка ансамбля МВД России умерла после изнасилования. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, 38-летнюю Марию госпитализировали из квартиры ее подруги. У нее были диагностированы переломы ребер, отек головного мозга и травма грудной клетки. Пострадавшая рассказала, что неделю назад она была избита и изнасилована в своей квартире. Однако, вместо того чтобы поехать в больницу и писать заявление, она уехала к своей подруге. С каждым днем ей становилось все хуже.

Спустя 2 дня после госпитализации девушка умерла от осложненного перелома ребер.