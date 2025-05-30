В Кремле оценили идею создания многофункционального цифрового сервиса в России

Песков назвал это очень хорошей инициативой. Соответствующий проект уже внесли на рассмотрение в парламент. «При условии, что он будет конкурентоспособный, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам. Потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны. Я не совсем владею нюансами об интеграции с Госуслугами и так далее», — отметил Песков. Он добавил, что сервис, аналогичный заявленному, может появиться в РФ не один. Так как в этой сфере должна быть конкурентная среда, поскольку все приложения в мире развиваются только в условиях жесткой конкуренции.

В Кремле оценили идею создания многофункционального цифрового сервиса, интегрированного с «Госуслугами» в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он назвал это очень хорошей инициативой. Соответствующий проект уже внесли на рассмотрение в парламент.

«При условии, что он будет конкурентоспособный, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам. Потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны. Я не совсем владею нюансами об интеграции с Госуслугами и так далее», — отметил Песков.

Он добавил, что сервис, аналогичный заявленному, может появиться в РФ не один. Так как в этой сфере должна быть конкурентная среда, поскольку все приложения в мире развиваются только в условиях жесткой конкуренции.