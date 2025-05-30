В Госдуме предложили создать медицинский бот для первичной постановки диагноза

Отмечается, что депутат Антон Ткачев отправил запрос в Минздрав. Предполагается, что чат-бот поможет записаться к специалисту, направит на обследование, даст нужные рекомендации и расскажет о профилактике различных заболеваний. Все это — на основе указанных симптомов.