В Госдуме назвали условия для полного возвращения YouTube в Россию

Это станет возможным, если площадка разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. «Без этих шагов говорить о каком-либо „смягчении“ позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства», — подчеркнул депутат. Он добавил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и, главное, законных.

В Госдуме назвали условия для полного возвращения YouTube в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета ГД по информполитике Антона Немкина.

По его словам, это станет возможным, если площадка разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

«Без этих шагов говорить о каком-либо „смягчении“ позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и, главное, законных.

«Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай ее законы: „приземлись“, плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом», — отметил парламентарий.