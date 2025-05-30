Рязоблдума организовала праздник, посвященный Дню защиты детей

В мероприятии, организованном Рязанской областной думой, участвовали многодетные семьи, близкие участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья. Собравшихся приветствовал глава регионального парламента Аркадий Фомин.

В пятницу, 30 мая, на площади у Дома молодежи состоялся праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В мероприятии, организованном Рязанской областной думой, участвовали многодетные семьи, близкие участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Собравшихся приветствовал глава регионального парламента Аркадий Фомин.

«Рад поздравить всех с замечательным летним праздником! Дети — наше главное достояние. Именно с детьми мы связываем самые светлые надежды. От всей души желаю ребятам успехов во всех начинаниях! Пусть ваши мечты непременно исполняются! Слова искренней признательности сегодня хочу сказать тем, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание детей, окружает их любовью и заботой — родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам и наставникам. Большое спасибо за ваш ежедневный труд и тепло сердец.

Дорогие друзья, наша большая команда постаралась сделать так, чтобы сегодняшний день стал для вас ярким и незабываемым. Уверен, что вы получите массу положительных эмоций. Счастья, здоровья, добра, благополучия, мирного неба и хорошего всем солнечного настроения!» — сказал спикер законодательного собрания.

Для детей подготовили интерактивную программу и мастер-классы. На многочисленных площадках ребята рисовали, делали открытки, аппликации, лепили из пластилина. В кулинарной зоне каждый мог самостоятельно приготовить вареники и попробовать блюдо. Желающих угощали чаем из самовара и пирогами. Аниматоры вовлекали детей в различные игры и конкурсы. Яркие творческие номера участникам праздника дарили юные артисты из детского музыкального театра «Созвездие добра».