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Рязаньстат: в регионе проживает 188,9 тысяч детей
Из общего числа детей мальчики составляют 51,5%, девочки — 48,5%. В Рязанской области проживает 60,4 тысяч малышей в возрастной группе до 6 лет, 96,2 тысяч ребят от 7 до 14 лет, 32,3 тысяч подростков от 15 до 17 лет. Среди них 72,6% - городские жители. В течение года в регионе родились 6,4 тысяч малышей, из них 3,1 тысяч — девочки и 3,3 тысяч — мальчики. В детских дошкольных учреждениях по программе социально-гуманитарного направления обучаются 66,8 тысяч детей, 48,7 тысяч посещают кружки художественного направления и 37,4 тысяч — физкультурно-спортивного.

В Рязанской области проживает 188,9 тысяч детей — 17,5% населения региона. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Рязаньстата.

Из общего числа детей мальчики составляют 51,5%, девочки — 48,5%. В Рязанской области проживает 60,4 тысяч малышей в возрастной группе до 6 лет, 96,2 тысяч ребят от 7 до 14 лет, 32,3 тысяч подростков от 15 до 17 лет. Среди них 72,6% - городские жители.

В течение года в регионе родились 6,4 тысяч малышей, из них 3,1 тысяч — девочки и 3,3 тысяч — мальчики.

В детских дошкольных учреждениях по программе социально-гуманитарного направления обучаются 66,8 тысяч детей, 48,7 тысяч посещают кружки художественного направления и 37,4 тысяч — физкультурно-спортивного.