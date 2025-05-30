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Рязанский приборный завод принял участие в Международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад» в Уфе

На выставке в рамках мероприятия Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил специалистам-офтальмологам продукцию торговой марки diathera.

На стенде завода экспонировались серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко и магнитотерапевтический офтальмологический аппарат для лечения и профилактики глазных заболеваний.

«Рязанский приборный завод разрабатывает и выпускает медицинскую продукцию для различных отраслей медицины. На конференции мы представили вниманию посетителей и участников приборы торговой марки diathera, которые широко применяются в офтальмологии, общей врачебной практике, и помогают врачам в их повседневной работе: диагностировать и лечить заболевания глаз. Мы постоянно поддерживаем диалог с потребителями на всех этапах: от процесса разработки до внедрения и применения нашей медицинской продукции в клинической практике. Ведь от мнения действующих врачей напрямую зависит тенденция развития рынка медицины», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Сотрудники предприятия рассказали медицинским специалистам о конкурентных преимуществах приборов diathera и особенностях тонометрии через веко и магнитотерапии, показали на практике процесс измерения ВГД, ответили на вопросы, связанные с применением приборов в работе врачей-офтальмологов, провели предметные переговоры.

XV Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад» — один из крупнейших по международному составу офтальмологических форумов. Организатор мероприятия — Уфимский НИИ глазных болезней при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Конференция собрала более 1500 ученых-офтальмологов из различных стран: России, Турции, Индии, Эфиопии, Египта и других.