Рязанские приставы сообщили о поиске должника по алиментам

Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам сообщили о поиске Ильи Трушкина, который задолжал по алиментам более 900 тысяч рублей. Мужчина в настоящее время живет в Сараях, однако зарегистрирован в рабочем поселке Сапожок. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильи Трушкина, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 8 (49148) 3-13-72.

Приставы по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам объявили о поиске Ильи Трушкина, который задолжал по алиментам на несовершеннолетнего ребенка более 900 тысяч рублей. Об этом 30 мая сообщает ИД «Пресса».

Мужчина в настоящее время живет в Сараях, однако зарегистрирован в рабочем поселке Сапожок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильи Трушкина, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 8 (49148) 3-13-72.

Фото ИД «Пресса» предоставила служба судебных приставов