Мэрия: рязанские пляжи готовы к работе

В пятницу, 30 мая, специалисты провели приемку официальных городских пляжей перед началом купального сезона. Члены комиссии осмотрели пляжи в районе Лысой горы в Солотче, на Ореховом озере и на Борковских карьерах. Комиссия осмотрела пляжные зоны, проверила наличие инвентаря и средств спасения, ограничительных буев и детских зон в соответствии с правилами безопасности на воде, присутствие матросов-спасателей и медицинского персонала, а также убедилась в соблюдении необходимых санитарно-бытовых условий. Отмечается, что все пляжи соответствуют ГОСТ и могут быть безопасно использованы для отдыха. Официальный купальный сезон и работа пляжей начнется с 1 июня.

Рязанские пляжи готовы к работе. Об этом сообщает мэрия.

В пятницу, 30 мая, специалисты провели приемку официальных городских пляжей перед началом купального сезона. Члены комиссии осмотрели пляжи в районе Лысой горы в Солотче, на Ореховом озере и на Борковских карьерах.

Комиссия осмотрела пляжные зоны, проверила наличие инвентаря и средств спасения, ограничительных буев и детских зон в соответствии с правилами безопасности на воде, присутствие матросов-спасателей и медицинского персонала, а также убедилась в соблюдении необходимых санитарно-бытовых условий.

Отмечается, что все пляжи соответствуют ГОСТ и могут быть безопасно использованы для отдыха. Официальный купальный сезон и работа пляжей начнется с 1 июня.