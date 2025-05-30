Рязанская пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за мошенников

75-летней новомичуринке позвонили якобы из энергосбыта и заявили о необходимости заменить пломбу на счетчике. Лжесотрудник уверил, что для прихода мастера нужно создать заявку по коду в смс-сообщении. Женщина назвала данные. Далее ей поступил звонок якобы от «Госуслуг» с сообщением, что кто-то оформляет кредит на пожилую женщину. Затем связался «следователь». Последний звонок был от «Центробанка» и жертва решила спасать свои сбережения. Деньги она перевела на «безопасный счет». Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Рязанская пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за мошенников. Об этом пишет ИД «Пресса».

75-летней новомичуринке позвонили якобы из энергосбыта и заявили о необходимости заменить пломбу на счетчике. Лжесотрудник уверил, что для прихода мастера нужно создать заявку по коду в смс-сообщении. Женщина назвала данные.

Далее ей поступил звонок якобы от «Госуслуг» с сообщением, что кто-то оформляет кредит на пожилую женщину. Затем связался «следователь», который угрожал и запугивал статьей за пособничество терроризму. Последний звонок был от «Центробанка» и жертва решила спасать свои сбережения.

В новомичуринском отделении банка запрошенную сумму — один миллион рублей — не выдали, и она поехала в Скопин. Там сотрудница поинтересовалась, не звонили ли женщине подозрительные люди, но пенсионерка обманула ее, сказав, что просто хочет купить машину. Деньги она перевела на «безопасный счет».

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).