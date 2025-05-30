Рязанец фиктивно прописал у себя дома шестерых мигрантов

Полицейские выяснили, что 39-летний рязанец прописал у себя дома на улице Бирюзова шестерых граждан стран Средней Азии. Фактически иностранцы в возрасте от 17 до 52 лет проживали в другом месте. Ранее рязанца судили за фиктивную постановку на учет мигрантов и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, по которой грозит до трех лет лишения свободы.

Рязанец фиктивно прописал у себя дома шестерых мигрантов. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 39-летний рязанец прописал у себя дома на улице Бирюзова шестерых граждан стран Средней Азии. Фактически иностранцы в возрасте от 17 до 52 лет проживали в другом месте.

Ранее рязанца судили за фиктивную постановку на учет мигрантов и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, по которой грозит до трех лет лишения свободы.