Рязанцы рассказали, поддержат ли они своих детей в выборе профессии

Отмечается, что 10% рязанцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 7% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 5% родителей в стоп-листе и военные специальности. По 4% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

Рязанцы рассказали, поддержат ли они своих детей в выборе профессии. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что 10% рязанцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 7% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами.

Для 5% родителей в стоп-листе и военные специальности. По 4% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями.

Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

14% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка.