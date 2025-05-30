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Рязанца задержали за изготовление и хранение наркотиков
Оперативники получили информацию, что 29-летний житель села Ермолово Скопинского района незаконно выращивает запрещенные растения. Полицейские обследовали жилище сельчанина и обнаружили комнату, в которой под специальными тепловыми лампами в горшках были 6 насаждений с характерным запахом. Также там хранились контейнеры с высушенными фрагментами растений и смолообразным веществом. Экспертиза установила, что в доме хранилось более 47 граммов наркотического средства, получаемого из конопли, более 245 граммов марихуаны и с грунта срезали более 1800 граммов наркосодержащих растений. Злоумышленника задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Рязанца задержали за изготовление и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили информацию, что 29-летний житель села Ермолово Скопинского района незаконно выращивает запрещенные растения.

Полицейские обследовали жилище сельчанина и обнаружили комнату, в которой под специальными тепловыми лампами в горшках были 6 насаждений с характерным запахом. Также там хранились контейнеры с высушенными фрагментами растений и смолообразным веществом.

Экспертиза установила, что в доме хранилось более 47 граммов наркотического средства, получаемого из конопли, более 245 граммов марихуаны и с грунта срезали более 1800 граммов наркосодержащих растений.

Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.