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РБК: для возвращения в Россию McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги»
Напомним, McDonald’s ушел из России в 2022 году на фоне введения западных санкций, продав свой бизнес и уступив место российской сети «Вкусно — и точка».

Для возвращения в Россию McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги». Об этом сообщает РБК со ссылокй на основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова.

«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у „Вкусно — и точка“ очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonalds придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — пояснил Гончаров.

Напомним, McDonald’s ушел из России в 2022 году на фоне введения западных санкций, продав свой бизнес и уступив место российской сети «Вкусно — и точка».