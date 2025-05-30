Правительство Рязанской области наградило директора «Прайм-стоматологии»

В компании действует собственная благотворительная программа. Клиника помогает детским домам, школам-интернатам и дому малютки, заботится о ветеранах и инвалидах, восстанавливает православные храмы, участвует в благотворительных забегах, сотрудничает с благотворительными фондами и волонтерскими отрядами Рязани. Также совместно с региональной «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов», стоматология бесплатно лечит детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом и седацией. Более чем за 6 лет существования, благотворительный проект помог свыше 500 детям-инвалидам обрести здоровую улыбку.

Директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев получил награду Правительства Рязанской области «За благодеяние и милосердие».

В компании действует собственная благотворительная программа. Клиника помогает детским домам, школам-интернатам и дому малютки, заботится о ветеранах и инвалидах, восстанавливает православные храмы, участвует в благотворительных забегах, сотрудничает с благотворительными фондами и волонтерскими отрядами Рязани.

Также совместно с региональной «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов», стоматология бесплатно лечит детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом и седацией.

Более чем за 6 лет существования, благотворительный проект помог свыше 500 детям-инвалидам обрести здоровую улыбку.