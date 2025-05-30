Понимать проблематику на местах: в Рязани на встрече с предприниматели «Новые люди» анонсировали создание партийного комитета по МСП

Александр Демин с однодневным визитом посетил Рязань. Депутат партии «Новые люди» принял участие в стратегической сессии Комитета Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика». А также посетил предприятия Рязанского промышленного кластера детских и потребительских товаров.

На встрече с рязанскими предпринимателями и экспертами он обсудил вопросы поддержки МСП, выстраивание взаимоотношений между бизнесом и властью. Также выслушал предложения и инициативы, которые в дальнейшем могут стать основой законопроектов. Корреспондент РЗН. Инфо побывала на мероприятии и узнала, что волнует представителей бизнес-сферы региона.

В начале встречи руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов обозначил формат — панельная дискуссия. Но говорить предложил открыто, чтобы собрать как можно больше мнений и информации. Как выяснилось, встреча с предпринимательским сообществом была организована неспроста. Недавно при реготделении «Новых людей» был создан комитет по малому и среднему предпринимательству.

Председатель созданного комитета при рязанском отделении «Новых людей» Иван Никитичев рассказал, что, а данный момент проведена работа по трем направлениям: промышленность, торговля и общепит.

Он озвучил ряд проблем представителей бизнеса Рязанской области: это кадровый дефицит, сложности с лицензированием оборота алкоголя и борьбой с наливайками.

Предприниматели поддержали его и предложили цифровизировать контроль за наливайками — обязать их делать онлайн-кассы и привязывать к ЕГАИС.

Директор Фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов рассказал, что его основное направление работы — оказание финансовой поддержки промышленным предприятиям через льготные займы и развитие промышленных кластеров. Фонд работает с производственными проектами.

«Бизнес в России может получить в кредит до пяти миллионов рублей — эти деньги подходят для создания и продвижения стартапов, что делает их выгодным источником финансирования. Для корпораций МСП доступны более крупные кредиты, в том числе региональные и федеральные. В капитализации Фонда мы скоро достигнем миллиарда рублей. Мы поддержали почти 100 проектов на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей», — отметил Жданов.

Павел Яковлев, председатель регионального отделения «Деловой России», отметил, что основные проблемы бизнеса — это доступные деньги под небольшие проценты и нехватка трудовых ресурсов.

Также на встрече обсуждалась необходимость разграничения кредитных ставок по отраслям. Александр Демин высказался, что верит в это решение с приходом цифрового рубля в 2026 году и предложил запустить пилотные проекты в экспериментальных сферах.

Еще один из участников поднял вопрос о санкциях Роскомнадзора за нарушение законодательства по обработке данных сотрудников с 1 июня. Штрафы будут внушительными, а предприниматели не готовы к новым требованиям, поскольку о них малоинформированы.

Подводя итоги встречи, Александр Демин напомнил, важно четко доносить свою позицию и верно расставить приоритеты. В том числе при взаимодействии бизнеса и власти.

— Подобные мероприятия очень полезны, это такая связь с землей, понимание проблематики на местах, и это всегда полезно для Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, которому важно уже на федеральном уровне эти вопросы поднимать, системно решать. Важно сообща работать государству и предпринимателям, продолжать собираться и дорабатывать точечные решения. Важно не остаться на стадии дискуссии, необходимо не только говорить, а еще и предпринимать нужные шаги.

Слова коллеги поддержал руководитель рязанского регионального отделения партии «Новые люди».

— По итогам встречи подготовлен протокол. Все озвученные на мероприятии инициативы и предложения будут прорабатываться на уровне нашего регионального комитета по МСП. В дальнейшем часть из них ляжет в наши партийные законопроекты на федеральном уровне, — заключил Артем Морозов.