Опрос ВТБ: люди хотят использовать цифровых помощников для защиты детей

Большинство опрошенных россиян (86%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей, отмечающегося 1 июня.

Около трети респондентов (27%) доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать. 30% участников опроса также высказалось об использовании цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Еще 29% хотя и хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке.

Из всех опрошенных лишь 14% считают, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете, и для этого им не нужны цифровые помощники. Больше всего таких респондентов оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Дальневосточном федеральном округе — по 22% и 24% респондентов соответственно.

Также россияне видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей. В той или иной степени используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 79% россиян. А 21% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.

«Цифровые помощники и ассистенты, которые могут решать за пользователей различные задачи, особенно по поиску и анализу больших объемов информации, все больше и больше используются по всему миру. Мы активно развиваем это направление, поскольку видим в нем огромный потенциал для повышения качества и персонализации услуг. Цифровые помощники будут становиться все более важным инструментом для наших пользователей, позволяя им получать быстрые и точные решения в режиме реального времени», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.

Опрос проводился в мае 2025 года в городах с населением свыше 100 000 жителей. В нем приняли участие 1 500 респондентов.