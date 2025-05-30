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Названа самая популярная окрошка у россиян
Чаще всего читатели интересовались классическими рецептами окрошки на квасе. Некоторые авторы рецептов разбавляли традиционный список ингредиентов такими продуктами, как базилик и перепелиные яйца. На втором месте по популярности оказались рецепты окрошки на кефире. В эту категорию вошел и диетический вариант с куриной грудкой вместо колбасы.

Названа самая популярная окрошка у россиян. Об этом сообщает Газета.RU cо ссылкой на исследование.

Отмечается, что 30 мая празднуют День окрошки.

Традиционно в окрошку входят отварной картофель, свежий редис, вареные яйца, огурцы, колбаса или мясо. В заправке возможны варианты: кто-то предпочитает классический хлебный квас, другие выбирают кефир, а есть и те, кто экспериментирует с сывороткой или майонезом.

Чаще всего читатели интересовались классическими рецептами окрошки на квасе. Некоторые авторы рецептов разбавляли традиционный список ингредиентов такими продуктами, как базилик и перепелиные яйца.

На втором месте по популярности оказались рецепты окрошки на кефире. В эту категорию вошел и диетический вариант с куриной грудкой вместо колбасы.

Пользователи также интересовались вариантом приготовления окрошки на майонезе с яблочным уксусом, на сметане и свекольном отваре.