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На «Госуслугах» сделают доверенное лицо для смены пароля
По его словам, эта функция добровольная и позволит защитить аккаунт от мошенников. Также, по данным газеты «Известия», Шадаев поддержал отмену SMS-кода в качестве инструмента по восстановлению паролей. Взамен предлагаются четыре варианта: МФЦ, биометрия, банковское приложение и OTP-приложение. При этом биометрия не планируется как обязательное решение.

На «Госуслугах» сделают доверенное лицо для смены пароля. Об этом пишет RT со ссылкой на главу Минцифры России Максута Шадаева.

По его словам, эта функция добровольная и позволит защитить аккаунт от мошенников.

Также, по данным газеты «Известия», Шадаев поддержал отмену SMS-кода в качестве инструмента по восстановлению паролей. Взамен предлагаются четыре варианта: МФЦ, биометрия, банковское приложение и OTP-приложение. При этом биометрия не планируется как обязательное решение.