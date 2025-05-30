Мигрантов предложили обязать вносить депозит при въезде в Россию

Отмечается, что инициатива направлена на снижение затрат на выдворение мигрантов из страны. «Если они нарушат закон, эти деньги покроют расходы на депортацию», — отметили в сообщении.