Малков открыл новое детское стоматологическое отделение в Рязани

Двухэтажное отделение площадью 330 квадратных метров открылось по адресу улица Советской Армии, дом 18. Главврач Владимир Пешков рассказал, что в учреждении обустроили три лечебных кабинета, в которых стоматологи будут осуществлять терапевтический и хирургический приемы. При этом для получения ортодонтических услуг рязанцам нужно обратиться в подразделение № 4 на улице Тимакова. Владимир Пешков уточнил, что к моменту открытия коллектив нового отделения полностью сформирован, заняты 16 рабочих мест.

Губернатор Павел Малков открыл новое детское стоматологическое отделение Стоматологической поликлиники № 1. На мероприятии в пятницу, 30 мая, побывала корреспондент РЗН. Инфо.

Двухэтажное отделение площадью 330 квадратных метров открылось по адресу улица Советской Армии, дом 18. Главврач Владимир Пешков рассказал, что в учреждении обустроили три лечебных кабинета, в которых стоматологи будут осуществлять терапевтический и хирургический приемы. При этом для получения ортодонтических услуг рязанцам нужно обратиться в подразделение № 4 на улице Тимакова.

Владимир Пешков уточнил, что к моменту открытия коллектив нового отделения полностью сформирован, заняты 16 рабочих мест. По его словам, техническое оснащение в учреждении находится на высоком уровне, закуплены современные стоматологические установки, лазеры, восемь кресел для пациентов.

«В детской стоматологии собрали лучшие технологии, современное оборудование. Сделали по новому дизайн-проекту, по которому оформляем другие медицинские учреждения. 52 тысячи детей теперь смогут получить здесь помощь и пройти профилактические осмотры», — заявил глава региона.

Также Павел Малков сообщил, что для нового отделения необходимо закупить в текущем году оборудование для компьютерной томографии, чтобы выйти на более высокий уровень.