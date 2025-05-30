Леса Окского заповедника закрыли для посещения

Мера связана с ухудшением пожароопасной обстановки. Руководство заповедника издало приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ „Окский государственный заповедник“» с 30 мая по 15 июня. Жителям напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются: для граждан до 20 тысяч рублей; для должностных лиц до 60 тысяч рублей; для юридических лиц до 800 тысяч рублей. Отмечается, что экскурсионные объекты заповедника работают в штатном режиме.