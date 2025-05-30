Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 мая-1 июня

Международный день защиты детей, вечер памяти Евгения Каширина, кубок России по по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В «Фотодоме» пройдет вечер памяти Евгения Каширина, а во дворце спорта «Олимпийский» состоится концерт NЮ.

В поселке Сынтул завершится Кубок России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах.

В Спас-Клепиках пройдет фестиваль «Земля Паустовского», а на рязанской ВДНХ состоится открытие Фестивального лета.

В Международный день защиты детей в городских парках и на площадках пройдут мероприятия для юных рязанцев.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».