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Клиенты банков будут получать услуги через нейрокогнитивные технологии

До 50% клиентов крупных банков в перспективе 2027 года будут получать услуги с использованием нейрокогнитивных технологий, заявил на конференции StartUp Village Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«По оценкам аналитиков, до конца 2027 года нейрокогнитивные технологии коснутся каждого второго клиента в крупных банках в целом. Речь идет, в первую очередь, о повышении уровня персонализации коммуникаций с пользователями, кастомизации продуктов и банковских сервисов, от дизайна карт и трансформации клиентского пути до подбора персональных предложений», — рассказал Сергей Безбогов на сессии ВТБ «Нейрокогнитивные технологии в бизнесе: рабочий инструмент или хайп?» на масштабной международной технологической конференции Startup Village 2025.

Разработки на основе нейрокогнитивных технологий могут трансформировать не только продукты и сервисы, но и оказать существенное влияние на качество пользовательского пути сотрудников банка, а также любой другой компании, продолжил Безбогов. По данным аналитиков, которые привел топ-менеджер, до конца 2025 года нейрокогнитивные технологии коснутся каждого второго сотрудника банка. «Мы активно занимаемся исследованиями того, как при помощи нейрокогнитивных технологий мы можем создавать благоприятный климат в командах, находить новые форматы нематериальной мотивации для сотрудников и др», — добавил топ-менеджер.

Нейрокогнитивные технологии позволяют анализировать конкретные импульсы мозга, чтобы при разработке, например, нового продукта или сервиса, компания ориентировалась не только на опросы, но и на фактические данные, как пользователи реагируют на то или иное предложение, тот или иной пользовательский сценарий, пояснил Сергей Безбогов.

«Например, тестирование решений/сервисов с помощью нейротехнологий на фокус-группах позволяет проанализировать, какой дизайн банковской карты точно привлекает внимание. И даже если на прямой вопрос респондент отвечает, например, что ему нравится спокойный минималистичный дизайн карты, то результаты замеров с помощью нейрокогнитивных технологий могут „подсказать“ нам, что наибольший позитивный отклик вызвал яркий дизайн с крупными элементами. Таким образом, мы можем понимать, что точно нравится человеку, а что его пугает, к чему он проявляет любопытство, а к чему относится скептически. И мы находимся в начале массового применения крупными компаниями этих разработок», — рассказал Сергей Безбогов.