Десятки домов в Рязани остались без холодной воды

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 30 мая до 17:00 подачу ресурса отключили по адресам: 1-й Осенний переулок 1, 2, 4, 17; 1-й проезд Гагарина 2, 3, 5, 7, 9; 2-я Железнодорожная с д. 1 по д. 43 (нечетная сторона) и д. 30, 32, 34 (четная сторона); Ленинского Комсомола 1, 3, 3 корп.1; Типанова 21; ЦТП Ленинского Комсомола д.3а.