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Аналитика ВТБ: россияне увеличили траты на майских праздниках на 60%

С 1 по 10 мая совершено более 165 млн оплат, общая сумма которых превысила 143 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты увеличились на 60%. Такова аналитика ВТБ.

Наибольший прирост трат по сумме показали транспорт, кино, достопримечательности (рост в каждой из категорий — в 1,5 раза), парки развлечений, товары для садоводства, бары (рост в 1,2 раза).

По числу оплат в майские праздники наибольший прирост зафиксирован в видеоиграх и транспорте (рост в 2 раза в каждой категории), а также в достопримечательностях, товарах для садоводства и кино (рост в 1,5 раза).

В праздничные дни средний чек по всем категориям трат вырос в среднем на 3%. Наиболее заметный рост среднего чека зафиксирован в кафе и ресторанах (36%), парках развлечений (27%), кино (20%), отелях (19%) и услугах в сфере красоты (15%).

Согласно данным аналитиков, наибольшую сумму на праздниках потратили жители Москвы (27 млрд рублей), Московской области (12 млрд рублей), Санкт-Петербурга (8 млрд рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 млрд рублей).

«Майские праздники традиционно сопровождаются ростом трат у россиян — многие взяли дополнительные выходные, что привело к росту оплат в отелях, парках аттракционов и кино. Ну и куда без отдыха на даче — мы фиксируем рост трат в 1,5-2 раза на товары для садоводства и свежее мясо для шашлыка», — подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент банка Ростислав Яныкин.