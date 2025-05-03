Рязаньстат подсчитал количество трудящихся в регионе
Отмечается, что число трудящихся в регионе составляет 515 тысяч человек. Самая многочисленная возрастная группа — треть работающих — от 35 до 45 лет. 9% рязанцев продолжают трудиться в возрасте 60 и более лет. 22% работают в промышленности, 10% - в образовательной сфере, 8% - в здравоохранении, 7% занимается научной деятельностью, по 6% - сельским хозяйством и строительством.
Рязаньстат подсчитал количество трудящихся в регионе. Соответствующая информация размещена в соцсетях службы статистики.
Отмечается, что число трудящихся в регионе составляет 515 тысяч человек.
Самая многочисленная возрастная группа — треть работающих — от 35 до 45 лет. 9% рязанцев продолжают трудиться после 60 лет.
22% работают в промышленности, 10% - в образовательной сфере, 8% - в здравоохранении, 7% занимается научной деятельностью, по 6% - сельским хозяйством и строительством.