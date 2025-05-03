Рязанскую область посетила актриса Ирина Пегова
Актриса посетила Касимов. «Народная артистка России Ирина Пегова, кажется, уже давно стала своей в нашем старинном русском городе Касимове. И это не просто случайные визиты, а глубокая, искренняя привязанность, которая чувствуется в каждом ее слове о городе на Оке», — написал Бахилов.
Рязанскую область посетила актриса Ирина Пегова. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов в соцсетях.
Актриса посетила Касимов.
«Народная артистка России Ирина Пегова, кажется, уже давно стала своей в нашем старинном русском городе Касимове. И это не просто случайные визиты, а глубокая, искренняя привязанность, которая чувствуется в каждом ее слове о городе на Оке», — написал Бахилов.
Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова