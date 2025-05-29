Замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева покинула пост

Лариса Крохалева состояла в должности с 22 июня 2023 года. Она написала заявление по собственному желанию. Лариса Крохалева решила вернуться на работу в Централизованную библиотечную систему города. Отмечается, что в 2012 году она уже была заместителем главы администрации, курирующим социальную сферу. В 2017 году в статусе зампреда правительства Рязанской области возглавляла региональный соцблок, затем была руководителем Централизованной библиотечной системы города.

Замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева 29 мая покинула пост. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Лариса Крохалева состояла в должности с 22 июня 2023 года. Она написала заявление по собственному желанию. Лариса Крохалева решила вернуться на работу в Централизованную библиотечную систему города.

Отмечается, что в 2012 году она уже была заместителем главы администрации, курирующим социальную сферу. В 2017 году в статусе зампреда правительства Рязанской области возглавляла региональный соцблок, затем была руководителем Централизованной библиотечной системы города.

«Поблагодарил Ларису Анатольевну за совместный труд, наставничество, желание участвовать в жизни города, умение всегда добиваться результатов, использовать нестандартные подходы и менять мир вокруг, а также пожелал успехов и удачи во всем», — написал мэр города Виталий Артемов в соцсетях.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова