В сыре российского производителя нашли антигельминтик

Специалисты Россельхознадзора нашли препарат в брянском сыре «Сыр Стародубский». Отмечается, что лекарство применяется для лечения крупного рогатого скота. «Производитель поставил колбасный плавленый сыр с микробной трансглутаминазой и мягкий сыр с остаточным содержанием лекарственного средства — клозантела в количестве 2,7 мкг/кг», — отметили в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что наличие данных веществ в пищевой продукции не допускается. Информация о случившемся направлена в Роспотребнадзор.