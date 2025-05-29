В Рязанской ОДКБ спасли новорожденную

После рождения ребенка прошло 10 дней. Девочка не могла есть, пища не усваивалась. Новорожденная голодала, несмотря на достаточное количество молока у матери. По данным минздрава, недостаток питания привел к снижению веса. «Для новорожденного ребенка это грозит самыми печальными последствиями. Дело в том, что у малышки не сформировался просвет кишечника. На 95% он был перекрыт мембраной», — говорится в посте. Отмечается, что спасти девочку могла только операция.

В Рязанской ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой спасли новорожденную с мембраной двенадцатиперстной кишки. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

После рождения ребенка прошло 10 дней. Девочка не могла есть, пища не усваивалась. Новорожденная голодала, несмотря на достаточное количество молока у матери.

По данным минздрава, недостаток питания привел к снижению веса.

«Для новорожденного ребенка это грозит самыми печальными последствиями. Дело в том, что у малышки не сформировался просвет кишечника. На 95% он был перекрыт мембраной», — говорится в посте.

Отмечается, что спасти девочку могла только операция. «[Она] была комбинированной. В начале мы применили лапароскопический метод. Оборудование со специальной оптикой, многократно увеличенное изображение выводится на экран…

Иссекли мембрану, наложили швы. Перспективы положительные. Хорошая динамика, ребенок кушает, усваивает специальную пищу», — рассказал заведующий операционным блоком ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой Илья Ларькин.

На данный момент ребенок с мамой находится в палате.