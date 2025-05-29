В Рязанской области мужчина попал под суд за незаконную вырубку деревьев

Отмечается, что в апреле 2024 года на территории Касимовского лесничества обвиняемый с участием двух лиц, введенных им в заблуждение, незаконно срубили шесть сосен и березу. Государству причинен материальный ущерб в размере более 243 тысяч рублей, который добровольно не возмещен. Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд. Фигуранта хотят обязать возместить ущерб.

В Рязанской области 48-летний житель соседнего региона попал под суд за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 29 мая.

Отмечается, что в апреле 2024 года на территории Касимовского лесничества обвиняемый с участием двух лиц, введенных им в заблуждение, незаконно срубили шесть сосен и березу.

Государству причинен материальный ущерб в размере более 243 тысяч рублей, который добровольно не возмещен.

Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд. Фигуранта хотят обязать возместить ущерб.