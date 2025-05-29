В рязанских школьных лагерях за лето отдохнут более 3 тысяч детей

По данным мэрии, в городе для этого задействованы 63 учебных учреждения. В дни каникул дети станут участниками множества мероприятий. Для них запланированы спортивные и творческие состязания, игры по станциям, экскурсии, мастер-классы, тематические мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В 25 школьных лагерях проходят профильные смены Движения Первых «Вектор Первых». Также сотрудники спасательных и пожарных подразделений МЧС России проводят беседы с детьми по безопасности жизнедеятельности.

В рязанских школьных лагерях за лето отдохнут более 3 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, в городе для этого задействованы 63 учебных учреждения.

В дни каникул дети станут участниками множества мероприятий. Для них запланированы спортивные и творческие состязания, игры по станциям, экскурсии, мастер-классы, тематические мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В 25 школьных лагерях проходят профильные смены Движения Первых «Вектор Первых».

Также сотрудники спасательных и пожарных подразделений МЧС России проводят беседы с детьми по безопасности жизнедеятельности.