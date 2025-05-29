В Рязани увеличилось количество объявлений о продаже новостроек

Отмечается, что в областном центре в сегменте новостроек средняя цена квадратного метра составила 116 000 рублей, что соответствует уровню апреля (+0,1%). Объем доступных предложений увеличился на 7,9%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 6,1 млн рублей, а площадь — 49,8 кв. м.