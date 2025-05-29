В России создадут лекарство от старости

Ученые планируют в 2028—2030 годах получить и внедрить препараты, восстанавливающие стареющие клетки. «Какое-то время назад мы могли говорить, что это невероятное будущее, но сейчас это уже реальность, с которой мы работаем», — отметила Татьяна Голикова.

В России создадут лекарство от старости. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Ученые планируют в 2028—2030 годах получить и внедрить препараты, восстанавливающие стареющие клетки.

«Какое-то время назад мы могли говорить, что это невероятное будущее, но сейчас это уже реальность, с которой мы работаем», — отметила она.