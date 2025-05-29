В России мошенники подделали сайт МВД для хищения данных
«Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», — говорится в посте. Ресурс уже направлен на блокировку, но возможно появление схожих, отметили в посте.
В России мошенники подделали сайт МВД для хищения данных. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» 29 мая.
«Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», — говорится в посте.
Ресурс уже направлен на блокировку, но возможно появление схожих, отметили в посте.
Фото: Telegram-канал «Вестник Киберполиции России»