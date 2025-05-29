В России мошенники подделали сайт МВД для хищения данных

«Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», — говорится в посте. Ресурс уже направлен на блокировку, но возможно появление схожих, отметили в посте.