В России допустили ограничение использования зарубежных облачных сервисов

Речь идет о платформах, у которых есть отечественные аналоги. «Президент сказал — будем душить», — прокомментировал Шадаев. Он добавил, что отрасль в России развивается очень быстро. Такой шаг повысит рост спроса на отечественные предложения в этой сфере. Министр подчеркнул, что сейчас есть определенный подход к этой ситуации — это поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях.

В России допустили ограничение использования зарубежных облачных сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Речь идет о платформах, у которых есть отечественные аналоги.

«Президент сказал — будем душить», — прокомментировал Шадаев.

Он добавил, что отрасль в России развивается очень быстро. Такой шаг повысит рост спроса на отечественные предложения в этой сфере.

Министр подчеркнул, что сейчас есть определенный подход к этой ситуации — это поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях.