В России допустили ограничение использования зарубежных облачных сервисов
Речь идет о платформах, у которых есть отечественные аналоги. «Президент сказал — будем душить», — прокомментировал Шадаев. Он добавил, что отрасль в России развивается очень быстро. Такой шаг повысит рост спроса на отечественные предложения в этой сфере. Министр подчеркнул, что сейчас есть определенный подход к этой ситуации — это поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях.
В России допустили ограничение использования зарубежных облачных сервисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.
Речь идет о платформах, у которых есть отечественные аналоги.
«Президент сказал — будем душить», — прокомментировал Шадаев.
Он добавил, что отрасль в России развивается очень быстро. Такой шаг повысит рост спроса на отечественные предложения в этой сфере.
Министр подчеркнул, что сейчас есть определенный подход к этой ситуации — это поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях.