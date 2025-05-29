В Роскачестве рассказали об опасном для человека стиральном порошке

Отмечается, что эксперты протестировали 20 популярных брендов, включая продукцию из России, Белоруссии, Турции и Китая. Проверка проводилась по 48 параметрам, охватывающим качество, безопасность и достоверность маркировки. Почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Исключением стал порошок Tide китайского производства — он не прошел тест по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.

В Роскачестве рассказали об опасном для человека стиральном порошке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что эксперты протестировали 20 популярных брендов, включая продукцию из России, Белоруссии, Турции и Китая. Проверка проводилась по 48 параметрам, охватывающим качество, безопасность и достоверность маркировки.

Почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению.

Исключением стал порошок Tide китайского производства — он не прошел тест по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.

По отстирыванию крови нормативу Роскачества соответствовали «Персил», «Аист», Index и Bimax. Хуже всех справились Dosia и китайский Tide.